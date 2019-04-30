"Запорожье" обыграло "Днепр" и выиграло бронзу чемпионата Украины по баскетболу

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"Запорожье" обыграло "Днепр" и выиграло бронзу чемпионата Украины по баскетболу

Баскетбольные клубы "Запорожье" и "Днепр" отложили определение обладателя бронзовых наград Суперлиги вплоть до пятого матча. А уж там сильнее оказались именно хозяева дворца спорта "Юность".

До этого матча обе команды выиграли по два матча – один дома и один на выезде. Поэтому серия снова вернулась в Запорожье, где и начиналась.

К слову: "Химик" стал чемпионом Украины по баскетболу

Равенство соперников продемонстрировала и первая четверть. Гости выиграли ее с разницей лишь в одно очко – 20:19. Зато "Запорожье" сумело уйти в отрыв во второй и третьей четвертях. В каждой из них команда набрала лишь 18 очков, в то время как их соперники – 12 и 13 соответственно.

Поэтому перед последней четвертью счет на табло был 56:44. Отыграть такой разрыв "Днепр" не сумел.

Запорожье – Днепр 76:56

"Запорожье" побеждает и становится бронзовым призером Суперлиги. "Днепр" же в этом сезоне ограничился лишь Кубком Украины.

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Теги: БК Запорожье БК Днепр Новости Спорта Спорт Баскетбол
Источник: 24 канал
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