"Запорожье" победило "Химик" в битве лидеров Суперлиги

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"Запорожье" победило "Химик"
"Запорожье" победило "Химик" / ФБУ

В субботу, 2 февраля, состоялся центральный матч баскетбольной Суперлиги – в гости к лидеру чемпионата "Химику" приехали баскетболисты из "Запорожья".

Ход событий на площадке подтвердил статус игры – ни одна из команд не собиралась сдаваться, навязывая сопернику свой стиль игры. Поэтому все происходило на встречных курсах. А первая четверть закончилась при минимальном преимуществе гостей – 16:17.

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Такой же ход событий продолжился во второй четверти. Лишь в концовке три точных дальних от снайперов "Запорожья" позволили команде гостей уйти на большой перерыв в качестве лидера – 31:40.

Но это преимущество было ликвидировано до конца третьей четверти – 58: 59. Поэтому перед заключительной четвертью преимущество гостей снова стало минимальным, а напряжение в матче только росло. И чуть ли не сразу было "убито" Холтоном и Шевченко, которые позволили "Запорожью" оторваться на 7 очков. Как не старались баскетболисты "Химика" выиграть этот матч, им это не удалось – 74:79.

Химик – Запорожье 74:79 (16:17, 15:23, 27:19, 16:20)

"Химик" и в дальнейшем сохраняет лидерство в чемпионате, а "Запорожье" вышло на вторую позицию.

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Теги: Баскетбол Спорт чемпионат Украины по баскетболу БК Запорожье БК Химик
Источник: 24 Канал
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