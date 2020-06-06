Забавный случай произошел, когда форвард московского "Динамо" Клинтон Н'Жье в интервью забыл свой клуб. Футболист назвал ожесточенного соперника.

Камерунец перепутал клуб в интервью для Radio Sport Info. Футболист сказал, что сейчас выступает за ЦСКА, хотя имеет действующий контракт с "Динамо".

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Проколы камерунца

Контракт с клубом у футболиста рассчитан на три года.

Как отметил Клинтон, у него есть несколько предложений из других клубов, в частности из Англии.

Однако, мне хорошо в ЦСКА, я сосредоточен на завершении сезона. Надеюсь, что смогу сделать немного больше для местного футбола,

– подчеркнул камерунец.

Нападающий перешел в "Динамо" из французского "Марселя" летом 2019 года. Это не первый прокол футболиста в карьере.

Почти сразу после перехода он попал в скандал, опубликовав видео непристойного содержания.

Нападающий уже удалил этот ролик и извинился за случившееся. Клинтон заявил, что выпил слишком много алкоголя и нажал не ту кнопку.

Кто такой Клинтон Н'Жье