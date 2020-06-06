Запутался в командах: легионер "Динамо" забыл клуб, за который выступает
Забавный случай произошел, когда форвард московского "Динамо" Клинтон Н'Жье в интервью забыл свой клуб. Футболист назвал ожесточенного соперника.
Камерунец перепутал клуб в интервью для Radio Sport Info. Футболист сказал, что сейчас выступает за ЦСКА, хотя имеет действующий контракт с "Динамо".
Читайте также Не дай Бог ему попасть туда, откуда я выбрался: экс-футболист сборной России ответил Алиеву
Проколы камерунца
Контракт с клубом у футболиста рассчитан на три года.
Как отметил Клинтон, у него есть несколько предложений из других клубов, в частности из Англии.
Однако, мне хорошо в ЦСКА, я сосредоточен на завершении сезона. Надеюсь, что смогу сделать немного больше для местного футбола,
– подчеркнул камерунец.
Нападающий перешел в "Динамо" из французского "Марселя" летом 2019 года. Это не первый прокол футболиста в карьере.
Почти сразу после перехода он попал в скандал, опубликовав видео непристойного содержания.
Нападающий уже удалил этот ролик и извинился за случившееся. Клинтон заявил, что выпил слишком много алкоголя и нажал не ту кнопку.
Кто такой Клинтон Н'Жье
- В 2014 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Камеруна. В составе сборной был участником Кубка африканских наций 2015 года в Экваториальной Гвинее, Кубка африканских наций 2017 года в Габоне и Кубка африканских наций 2019 года в Египте.
- В 2011 году переехал во Францию и дебютировал во взрослом футболе выступлениями за дубль "Лиона". В следующем году присоединился к основной команде французов. Сыграл за команду из Лиона следующие три сезона своей игровой карьеры.
- В течение 2015/16 годов защищал цвета команды "Тоттенхэма".
- К составу "Марселя" присоединился в 2016 году на правах аренды. В июне 2017 года клуб выкупил контракт камерунца.
- За время выступлений в марсельском клубе футболист так и не смог завоевать место игрока основы, особенно в сезоне 2018/19, где он показал невысокое качество игры и низкую результативность (3 гола в 21 матче), поэтому летом 2019 руководство клуба выставило камерунца на трансфер.