Заря – Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ
Луганская "Заря" 5 июля встретится с "Александрией" в рамках 29 тура украинской Премьер-лиги. Посмотреть матч можно онлайн на сайте Спорт24.
Поединок "Заря" – "Александрия" начнется в 19:30, сообщает 24 канал. В прямом эфире игру покажет телеканал УНИАН.
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Матч между "Зарей" и "Александрией" можно просмотреть и на сайте Спорт 24. Игру будет транслировать ютуб-канал FootballHub.
Заря – Александрия: онлайн-трансляция
Перед матчем
- "Заря" имеет отличную возможность выйти на чистое второе место. Для этого луганчанам нужно обязательно победить "Александрию".
- Накануне "Динамо" проиграло "Шахтеру", поэтому клубы разделяют всего 2 очка.
- Однако для "Александрии" это не последний шанс вмешаться в борьбу за награды. Отставание "Александрии" от "Зари" составляет 10 очков.
- В случае поражения команда Владимира Шарана потеряет шанс защитить бронзовые награды, добытые в прошлом году.