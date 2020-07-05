Луганская "Заря" и "Александрия" разделили очки в матче 29 тура УПЛ. В воскресенье, 5 июля, команды сыграли в результативную ничью в Запорожье.

Заря – Александрия 2:2

Голы: Хомченовский, 45, Юрченко, 54 (п) – Лучкевич, 18, Третьяков, 76 (п)

Смотрите также: "Десна" разгромила "Колос" и обошла "Динамо" в битве за Лигу чемпионов видео

Начало матча не увенчалось большим количеством опасных моментов, сообщает 24 канал. "Заря" контролировала мяч, но без опасности.

В то же время контратака "Александрии" на 18 минуте принесла дивиденды команде.

Безбородько прорвался к воротам "Зари" по правому флангу, "накрутив" защитника и вратаря и почти одновременно отдал пас на Лучкевича. Валерий поразил ближний угол в два касания.

Сначала Екатерина Монзуль не засчитала гол, но арбитры VAR помогли восстановить справедливость.

Несмотря на пропущенный гол рисунок игры не изменился: "Заря" пыталась расшатать оборону гостей, а те выжидали контратаку.

В результате тактики команд острых моментов было крайне мало: луганчанам не удавалось через пас создать угрозу возле ворот Панькива, а "Александрия" из-за отсутствия мяча в своем владении просто не могла организовать атаку.

Но гол в раздевалку "Заря" таки провела. Хомченовский решил пробить издали. Дмитрий обводным ударом попал точно в нижний угол – 1:1.

Сразу после перерыва "Заря" зажала соперника в его штрафной. Дважды угроза у ворот Панькива была после то ли ударов, то ли прострелов. Мяч катился вдоль линии ворот, но так ее и не пересекал.

На 54 минуте Монзуль назначила пенальти в ворота гостей, воспользовавшись системой VAR. Вантух в штрафной сбил Кабаева – очевидное нарушение правил. Удар с отметки уверенно реализовал Юрченко.

Очень быстро подопечные Виктора Скрипника могли увеличить преимущество. Кабаев выстрелил издали, но мяч, летевший под перекладину, отразил Панькив.

На 68 минуте Юрченко был близок, чтобы оформить дубль. Хомченовский выполнил навес с правого фланга на Владлена, который пробил в касание. Юрченко совсем немного не хватило, чтобы попасть в ворота и создать шедевр.

"Александрия" ответила очень остро на 72 минуте. Вантух с острого угла мощно пробил, но Мацапура отбил мяч.

На 75 минуте Монзуль назначила пенальти уже в ворота "Зари". Абу Ханна сбил Шастала во время удара Вантуха. Удар с отметки уверенно реализовал Третьяков.

В течение одной минуты "Александрия" имела две возможности, чтобы отличиться. Сначала Грицук пробил боковыми ножницами после заброса Банады.

А потом Задерака коварно прострелил с правого фланга и мяч попал в штангу. При этом Мацапура уже покинул линию ворот.

В компенсированные 7 минут ни одна из команд так и не вырвала победу – боевая ничья 2:2.

Заря – Александрия видеообзор матча

Из-за ничьей "Заря" упустила шанс выйти на второе место. Теперь "Заря" занимает четвёртое место и проигрывает "Динамо" и "Десне" одно очко.

"Александрия" продолжает находиться на 5-й позиции и потеряла шансы на награды УПЛ сезона 2019/2020.

Турнирная таблица УПЛ