В субботу, 13 июня, "Заря" на "Славутич-Арене" сыграет с "Динамо" в матче 26 тура УПЛ. В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Поединок "Заря" – "Динамо" в чемпионате Украины покажет телеканал "2+2". Начало трансляции в 16:55. Игра начнется в 17:00, пишет 24 канал.

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Посмотреть матч "Заря" – "Динамо" можно на платформе MEGOGO, если оформить подписку "оптимальную". Ее стоимость в месяц сейчас 97 гривен.

Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

Также матч "Заря" – "Динамо" можно посмотреть на сайте канала "2+2" по ссылке.

Обзор матча "Заря" – "Динамо" читайте на сайте Спорт 24