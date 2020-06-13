В субботу, 13 июня, "Заря" примет "Динамо" в матче 26 тура украинской Премьер-лиги. Онлайн-трансляция поединка – на Спорт 24.

У "Зари" и "Динамо" равное количество очков в турнирной таблице, пишет 24 канал. Команды борются за награды чемпионата Украины.

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"Динамо", которое стремится получить серебро, поэтому должно побеждать, чтобы вырваться вперед в таблице. "Заря" тоже хочет праздновать успех в матче с киевлянами.

Поединок "Заря" – "Динамо" состоится в Запорожье. Начало игры в 17:00.

Посмотреть матч можно, не покидая сайт Спорт24. Игра будет доступна на FootballHub.

Заря – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ