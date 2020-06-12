В субботу, 13 июня, "Заря" примет "Динамо" в 26 туре УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Заря – Динамо: прогноз

В 25 туре чемпионата луганскую "Зарю" ожидал непростой соперник – "Колос". Первая часть встречи осталась полностью за луганчанами. Уже на 13-й минуте встречи преимущество удалось воплотить в положительный результат. Кабаев получил мяч на правом фланге чужой штрафной после шикарной передачи из глубины, после чего обыграл защитника один на один, а затем пробил в дальний угол – 1:0, пишет 24 канал.

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В течение матча команды обменивались голевыми моментами, но никто не сумел их реализовать.

"Динамо" дома принимало "Александрию". Киевлянам удалось разгромить соперника – 5:1. Результативные удары: Миколенко, Де Пены, Русина и дубль Буяльского принесли победу "красно-белым".

Матч 26 УПЛ "Заря" – "Динамо" состоится в субботу, 13 июня.

Начало матча – в 17:00.

Заря – Динамо: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры фаворитом этого поединка считают киевлян. Так, на победу "Динамо" можно сделать ставку с коэффициентом 1,88, а на успех "Зари" – 4,20. Ничейный результат оценивается в 3,50.

Букмекеры считают, что счет встречи будет минимальным 0:1 в пользу гостей поединка, такой счет они оценили в 6,50. На то, что киевляне отметятся на встрече – 1,22, а что команде Виктора Скрипника удастся огорчить голкипера "Динамо" – 1,55.

На показатель, что "Заря" победит и "тотал матча больше 2,5", можно поставить с коэффициентом 7,20. На аналогичную ставку "тотал меньше 2,5" букмекеры выставили показатель 7,30.