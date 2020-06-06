6 июня "Заря" на своем поле принимает "Колос" в матче 25 тура УПЛ. Онлайн-трансляция матча – на Спорт 24.

"Заря" и "Колос" свои первые матчи после карантина проиграли – команда Виктора Скрипника уступила "Александрии" (0:1), а Ковалевка не справилась с "Десной" (0:2). Теперь они выяснят отношения в очной встрече.

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К этому матчу луганчане подошли на втором месте в УПЛ с 46 очками, "Колос" же замыкает верхнюю шестерку с 26 баллами и никаких турнирных задач и перспектив у него не осталось.

Заря – Колос: онлайн-трансляция