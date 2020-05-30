Бразильский "Крузейро" все же выплатил "Заре" часть долга за трансфер Виллиана Гомеса, который никогда не играл за луганский клуб.

"Крузейро" перечислил "Заре" 645 тысяч евро за трансфер Виллиана Гомеса из "Металлиста" в 2014 году. Таким образом, бразильский клуб не будет лишен 6 очков в турнирной таблице, информирует JC Noticias.

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Сейчас в CAS продолжается рассмотрение дела по уплате остальной части долга, которая составляет около 1 млн евро. "Крузейро" со временем планирует выплатить долги, но пока приоритетом для клуба является выплата зарплаты работникам.

Что известно о карьере Виллиана Гомеса в Украине

Интересно, что 33-летний Виллиан Гомес даже не играл за "Зарю". В 2014 году "Металлист" продал нападающего в "Крузейро", но Бразильцы не рассчитались за трансфер. Впоследствии харьковский клуб передал право требования луганской "Заре" после побега владельца "Металлиста" Сергея Курченко в Россию.

На его счету 37 матчей и 4 гола за харьковчан. За "Крузейро" он играл до 2017 года, после чего перешел в "Палмейрас", где и играет до сих пор.

"Металлист" приобрел Виллиана Гомеса в 2012 году за 4 миллиона евро. По данным Transfermarkt, в 2014 году "Крузейро" купил футболиста за 3,5 миллиона евро.