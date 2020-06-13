Известный спортивный журналист Игорь Цыганик поделился мнением о матче 26 тура УПЛ, где "Заря" померяется силами с киевским "Динамо". Он считает, что этот поединок станет матчем века и придется всем по душе.

Цыганик попытался спрогнозировать шансы обеих команд, пишет Bookmaker Ratings.

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Прогноз от Цыганыка

Комментатор считает, что этот матч будет поединком века. Он не берется говорить о физической готовности обеих команд.

По его словам, луганская команда сейчас совсем другая, чем была в начале весны. Вторая часть встречи "Зари" дается сложно. Создается впечатление, что футболисты еще не набрали нужную форму и им не хватает сил на все 90 минут встречи.

Цыганик выделил хорошую игру киевлян в первом тайме с "Шахтером" и в поединке с "Александрией".

Комментатор полагает, что шансы у обеих команд на победу равны. Не исключает, что луганской команде могут помогать родные стены в Запорожье. Обе команды смогут огорчить голкиперов.

Одним из тех, кому удастся отличиться во встрече будет Назарий Русин. Он попытается забить своей бывшей команде.