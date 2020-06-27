Домашние матчи донецкого "Шахтера" в чемпионате Украины показывают телеканалы "Футбол 1/2/3". В прямом эфире матч "Шахтер" – "Заря" покажет именно "Футбол 2", пишет 24 канал.

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Начало трансляции поединка "Шахтер" – "Заря" в 19:25. Сам матч начнется в 19:30.

Смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Заря" легально можно на сайте Oll.tv. Стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на каналы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 18:55 на канале выйдет программа "Тур online". Она же будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам матч.