В субботу, 27 июня, "Шахтер" примет "Зарю" в рамках 28 тура УПЛ. "Горняки" выйдут на игру в статусе чемпиона Украины. Если у дончан нет турнирной мотивации, то "Заре" крайне важно побеждать. Прогноз на игру – читайте в материале Спорт 24.

Заря – Шахтер прогноз букмекеров

"Шахтер" в предыдущем туре победил "Александрию" и за 5 туров до окончания чемпионата стал чемпионом, пишет 24 канал. Теперь "горняки" могут экспериментировать с составом и готовиться к Лиге Европы.

А "Заря" не теряет надежды занять второе место, на котором "Динамо". Луганчане проигрывают три очка. Также "Зарю" поджимает "Десна", которая проигрывает луганчанам те же 3 балла.

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Прогноз Favbet

Несмотря на отсутствие мотивации "Шахтер" явный фаворит противостояния. На победу "горняков" специалисты предлагают коэффициент 2,31. Что интересно, "Заря" является одной из двух команд, которые побеждали "Шахтер" в этом сезоне.

Победу дончан букмекеры оценивают коэффициентом 2,76. Если противостояние завершится ничьей – коэффициент 3,90.

Прогноз Pari Match

В противостояниях "Шахтера" и "Зари" обычно много забитых голов. Коэффициент на то, что "Шахтер" победит и ТВ 2.5 – 3,40. Если же нужного результата достигнет "Заря" – коэффициент 3,90.

Букмекеры предлагают высокий коэффициент 2,65 на то, что дончане не проигрывают и ТВ 2.5. Последнее домашнее поражение "Шахтера" от "Зари" датирована еще 15 мая 2016 года.

На то, что "Заря" не проигрывает поединок и ТВ 2.5, эксперты предлагают коэффициент 2,95.

Матч "Шахтер" – "Заря" состоится 27 июня. Начало игры в 19:30.