"Заря" – ЦСКА: фанаты устроили массовое побоище перед матчем Лиги Европы (фото)

103 Читати новину українською
Ультрас "Зари"
Ультрас "Зари" / Фото из открытых источников

Накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором луганская "Заря" в Запорожье победила 1:0 болгарский ЦСКА из Софии, происходили драки.

Активные болельщики "Зари", запорожского "Металлурга" и "Кривбасса" атаковали фанатов ЦСКА (София) и ЦСКА (Киев), сообщает Troublemakers&Ultras Action на своем телеграмм-канале.

 Определился соперник "Зари" в плей-офф Лиги Европы

В результате столкновения трое активных болельщиков софийской команды получили легкие ранения, а драку удалось прекратить с помощью болгарской полиции.


В Запорожье произошла драка фанатов ЦСКА и "Зари"

К слову – болгарские фанаты придерживаются пророссийских взглядов, а фанаты из украинских клубов, так называемые "кони" с 2014 года придерживались перемирия, которое действовало между всеми фанатскими формированиями Украины еще со времен Революции Достоинства, то есть с зимы 2014 года.

Спорт 24 писал, что "Заря" в третьем квалификационном раунде обыграла софийский ЦСКА (0:0, 1:0).
 

blog_ava
Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
сегодня
3187
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Новости Запорожья Лига Европы ФК Заря
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Владимир Кличко прокатился на серфе по ночному Днепру: видео
сегодня 11:54 Владимир Кличко прокатился на серфе по ночному Днепру: видео
118
Трансферы команд УПЛ: онлайн
13 августа 14:35 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4257
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
13 августа 12:55 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4689
Лига Европы: результаты всех матчей 15 августа
сегодня 09:05 Лига Европы: результаты всех матчей 15 августа
1747
Михайличенко уже увольняли из "Динамо", но он один из самых успешных тренеров киевлян
15 августа 18:00 Михайличенко уже увольняли из "Динамо", но он один из самых успешных тренеров киевлян
Михайло Гема 182
Новости
Больше новостей
Залиште відгук