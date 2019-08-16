"Заря" – ЦСКА: фанаты устроили массовое побоище перед матчем Лиги Европы (фото)

Накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором луганская "Заря" в Запорожье победила 1:0 болгарский ЦСКА из Софии, происходили драки.

Активные болельщики "Зари", запорожского "Металлурга" и "Кривбасса" атаковали фанатов ЦСКА (София) и ЦСКА (Киев), сообщает Troublemakers&Ultras Action на своем телеграмм-канале.

Определился соперник "Зари" в плей-офф Лиги Европы

В результате столкновения трое активных болельщиков софийской команды получили легкие ранения, а драку удалось прекратить с помощью болгарской полиции.



В Запорожье произошла драка фанатов ЦСКА и "Зари"

К слову – болгарские фанаты придерживаются пророссийских взглядов, а фанаты из украинских клубов, так называемые "кони" с 2014 года придерживались перемирия, которое действовало между всеми фанатскими формированиями Украины еще со времен Революции Достоинства, то есть с зимы 2014 года.

Спорт 24 писал, что "Заря" в третьем квалификационном раунде обыграла софийский ЦСКА (0:0, 1:0).

