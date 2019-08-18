"Александрия" нанесла "Заре" Скрипника первое поражение, Леднев забил чудесный штрафной: видео

"Александрия" в центральном матче 4-го тура чемпионата Украины победила "Зарю". Вторую подряд победу "желто-черным" в чемпионате принес дубль Кирилла Ковальца.

Заря – Александрия 1:2

Голы: Леднев, 88 – Ковалец, 57, 75

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Луганская "Заря" на неделе провела изнурительный поединок Лиги Европы против ЦСКА София. Луганчане победили, но главному тренеру Виктору Скрипнику все же пришлось прибегнуть к ротации состава на матч 4-го тура УПЛ против "Александрии". С крутого пике выводит "Александрию" Владимир Шаран. В новом сезоне "желто-черные" одержали только одну победу и находятся не в лучшей форме.

В первом тайме доминировали хозяева. "Заря" активно прессинговала футболистов "Александрии", а также провела немало атак. Однако к настоящей опасности дело так и недошло. За весь первый тайм подопечные Скрипника нанесли только один удар в створ ворот Юрия Панькива. В "Александрии" дела в атаке были еще хуже. Ноль ударов в створ в первом тайме.

Почти сразу после перерыва "Александрия" неожиданно вышла вперед. Футболисты "Зари" провалились в защиту и гости со второй попытки сумели огорчить Никиту Шевченко. Мяч в ворота луганчан переправил Ковалец.

Пропущенный гол позволил "Александрии" продолжить играть на контратаках. "Заря" владела инициативой, но острые атаки у луганчан не выходили. Не помог выход ни Русина, ни Будковского, ни даже Леднева. На 75 минуте гости удвоили преимущество. Игроки "Александрии" запрессинговали Юрченко, который неудачно отдал пас партнеру. Ковалец перехватил передачу, продрался в штрафную "Зари" через левый фланг и переиграл Шевченко – 2:0.

На 81 минуте Ковалец должен был оформлять хет-трик. Ситало в штрафной "Зари" сумел отдать передачу на Ковальца пяткой, но Кирилл пробил значительно выше. "Заря" на 88 минуте отыграла один гол. Леднев неожиданно пробил со штрафного и Панькив не смог спасти партнеров.

Арбитр компенсировал четыре минуты, но "Заря" несмотря на многочисленные попытки не успела отыграться. Таким образом, "Александрия" прервала беспроигрышную серию Виктора Скрипника во главе "Зари". Под руководством нового специалиста луганчане провели семь матчей без поражений.

В следующем туре подопечные Шарана сыграют против "Десны". "Зарю" же ждет выезд в Испанию на матч Лиги Европы против "Эспаньола". Впоследствии команда Скрипника во Львове сыграет против "Карпат".

Заря – Александрия – видеообзор матча