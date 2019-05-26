"Заря" уверенно победила "Александрию" и поднялась на четвертое место: видео

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Заря - Александрия: видео голов и результат матча - 26.05.2019
Заря – Александрия видео голов / ФК "Заря"

Луганская "Заря" активно борется за четвертое место в чемпионате Украины. Поэтому команда должна была побеждать "Александрию" в воскресенье, 26 мая. Что и сделала команда Юрия Вернидуба.

Заря – Александрия 3:1
Голы: Громов, 29, Лунев, 44, Хомченовский, 68 – Довгий, 12

"Александрия" уже стала бронзовым призером чемпионата Украины и сыграет в групповом этапе Лиги Европы. В то время как "Заря" борется за четвертое место с "Мариуполем". Оно дает возможность стартовать с третьего этапа квалификации Лиги Европы. Пятое место заставляет начинать путь к групповому этапу ЛЕ раньше.

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И именно "Александрия" вышла вперед в этом матче первой. После подачи со штрафного мяч опускался в штрафную. Голкипер Шевченко вышел на перехват, защитники "Зари" не мешали ему. Но Довгий выбежал из-за их спины и перед самым голкипером "подрезал" мяч, отправив его в ворота соперников.

Такой ход событий несколько шокировал хозяев поля. Но еще до перерыва "Заря" не только сравняла счет, но и вышла вперед. Сначала забил Громов. При этом у игроков "Александрии" были замечания к арбитру матча. По их мнению, игроки луганской команды нарушили правила во время атаки. Но гол засчитали.

Засчитали и гол Лунева, который игрок забил перед перерывом. Хотя игроки "Александрии" сигнализировали, что игрок находился в офсайде. Но повтор четко показал, что футболист "Зари" избежал положения вне игры.

Гол Хомченовского во втором тайме установил окончательный счет матча. Полузащитник получил мяч после подачи с углового. Приняв его в штрафной, он его обработал, после чего пробил в верхний угол ворот.

Видеообзор матча Заря – Александрия

"Заря" побеждает и поднимается на четвертое место. Теперь луганской команде достаточно будет не проиграть в следующем матче "Мариуполю" на выезде.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Заря ФК Александрия
Источник: 24 канал
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