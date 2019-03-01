"Заря" безжалостно оштрафовала своих игроков после сокрушительного поражения от "Динамо"

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"Заря" оштрафовала своих игроков
"Заря" оштрафовала своих игроков / Фото из открытых источников

Футболисты луганской "Зари" оштрафованы руководством клуба за унизительное поражение от "Динамо" в 19 туре УПЛ.

Футболистов лишили 30% от месячной заработной платы, сообщает Sportarena.

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Спорт 24 писал, что в 19 туре чемпионата Украины "Заря" на выезде уступила киевскому "Динамо" со счетом 0:5.

После 19 туров украинской Премьер-лиги луганчане занимают четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 28 очков.

В 20 туре УПЛ подопечные Юрия Вернидуба встретятся с полтавской "Ворсклой" в Запорожье. Поединок состоится 3 марта, начало в 14:00.

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Теги: Спорт УПЛ Динамо ФК Заря Футбол
Источник: 24 Канал
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