Заря – ЦСКА: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Луганская "Заря" сыграет против ЦСКА София в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. После результативной ничьей на выезде луганчане имеют хорошие шансы пройти в следующий раунд. Букмекеры назвали фаворита противостояния.

Заря – ЦСКА София: прогноз букмекеров

Луганский клуб в новом сезоне провел 6 официальных матчей и четыре выиграл. Еще дважды команда Виктора Скрипника сыграла вничью. Один мировой исход был зафиксирован как раз в матче против ЦСКА в Болгарии. Результативная ничья 1:1 дает "Заре" хорошие шансы пройти в финальную стадию квалификации Лиги Европы.

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В свою очередь ЦСКА на выходных провел изнурительный поединок против гранда болгарского футбола "Лудогорца". Команды разошлись миром 0:0. В ответном матче именно болгарской команде нужно обязательно забивать, чтобы надеяться на проход в следующий раунд.

Прогноз MarathonBet

Подопечные Виктора Скрипника получили оптимистичные прогнозы от экспертов перед матчем в Запорожье.

• 2,05 – коэффициент на домашнюю викторию "Зари".

• 3,85 – коэффициент на победу ЦСКА.

• 3,28 – коэффициент на ничью.



Прогноз на матч "Заря" – ЦСКА

С задачей выхода в следующий раунд хозяева явно справятся в основное время. Немалым коэффициентом 6,05 оценивают вероятность экстратаймов. На серию пенальти – аж 14,5.



Прогноз на количество забитых голов в матче "Заря" – ЦСКА

Прогноз Фаворит Спорт

На данный момент букмекеры дают на проход "Зари" в следующий раунд коэффициент 1,57. Чтобы сыграть в плей-офф раунде, "Заре" достаточно сыграть вничью 0:0 или победить ЦСКА.

Клуб из Болгарии имеет худшие шансы пройти луганскую "Зарю". Букмекеры оценили шансы ЦСКА пройти в следующий раунд коэффициентом 2,31. Гостей устроит результативная ничья, начиная со счета 2:2, и победа.

Прогноз Parimatch

Букмекеры Parimatch уверены, что "Заря" сможет победить ЦСКА в родных стенах. Коэффициент на победу подопечных Виктора Скрипника в Запорожье – 2,18. Коэффициент на победу гостей – 3,30. Если же матч в основное время завершится в ничью – 3,45.

Победа "Зари" в один мяч – 3,75. Если же ЦСКА София победит в один мяч – 4,70. Если "Заря" завоюет победу в один мяч или ничью – коэффициент 1,86. Если же такого результата достигнет ЦСКА София – 2,06.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" – ЦСКА София состоится в четверг, 15-го июня. Начало матча в Запорожье – в 20:00. Результат матча читайте на сайте Спорт24.