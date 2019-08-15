Заря – ЦСКА: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

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Заря – ЦСКА: где смотреть онлайн 15 августа 2019 ▷ ЛЕ 2019
Заря – ЦСКА: где смотреть онлайн матч Лиги Европы / zarya-lugansk.com

В четверг, 15 августа, луганская "Заря" дома примет болгарский ЦСКА в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Посмотреть поединок в Украине можно будет онлайн и по телевидению.

Матч "Заря" – ЦСКА в квалификации Лиги Европы покажет телеканал УНИАН. Начало трансляции в 20:00.

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Посмотреть матч ЦСКА – "Заря" можно на платформе MEGOGO, если оформить подписку "оптимальную". Ее стоимость в месяц пока 78 гривен. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

Также матч "Заря" – ЦСКА можно посмотреть на сайте канала УНИАН по ссылке.

"Заря" прошла один раунд квалификации, дважды обыграв черногорскую "Будучность" (3:1 и 1:0). В то же время ЦСКА преодолел уже два этапа отбора. Болгарские "армейцы" прошли черногорский "Титоград" (4:0, 0:0), а затем в серии пенальти одолели хорватский "Осиек" (1:0, 0:1 и 4:3 по пенальти).

Первая игра между клубами в Болгарии завершилась результативной ничьей 1:1, поэтому "Заря" имеет хорошие шансы пройти в следующий раунд.

Подробную информацию о сопернике луганской "Зари" читайте по ссылке.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Заря Лига Европы
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