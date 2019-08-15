"Заря" благодаря голу Русина победила ЦСКА и вышла в плей-офф Лиги Европы: видео

Луганская "Заря" в Запорожье провела ответный матч против ЦСКА София в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Украинская команда одержала минимальную победу благодаря голу Назария Русина.

Зоря – ЦСКА 1:0

Гол: Русин, 89

Удаление: Русин, 90 –Туритсов, 22

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После выездной ничьи 1:1 именно "Заря" имела хорошие шансы на проход в следующий раунд. Луганчане забили стратегический гол на выезде, что заставляло идти в атаку именно "армейцев". Луганчане же получили шанс играть на контратаках.

Но планы наставника "Зари" Виктора Скрипника на первых минут были испорчены. Полузащитник Джоэль Абу подвергся жутке травме и не смог продолжить игру. На поле вынужденно вышел Чеберко.

Первые минуты матча в Запорожье оказались сумбурными. Много борьбы велось в центре поля. Первый полумомент на 16 минуте имела "Заря". Будковский с мячом развернулся в штрафной ЦСКА и отдал на Юрченко. Владлен пробил издали, но удар был слишком слабым.

На 22 минуте матча арбитр матча Амори Делерю допустил ужасную ошибку. Футболист ЦСКА Малинов пробил по воротам луганчан. Мяч очевидно попал в руку Михайличенко, что спасло луганчан от пропущенного гола. Однако пенальти арбитр не назначил.

"Заря" сразу после этого эпизода выбежала в контратаку. Туритсов нарушил правила против Назария Русина, и рефери удалил футболиста ЦСКА. Это изрядно разозлило тренерский штаб болгар, но арбитр своего решения не изменил. Следовательно, "Заря" получила численное большинство.

В первом тайме хозяева поля не воспользовались тем, что соперник был в меньшинстве. Единственный острый момент луганчане имели на 42 минуте. Левый защитник Михайличенко ворвался в штрафную со своего фланга и сильно пробил. Футболист попал точно в голкипера. Болгарский клуб тоже не беспокоил защитников "Зари", поэтому первый тайм завершился ничьей 0:0.

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После перерыва ЦСКА полностью отдал инициативу "Заре", которая безуспешно пыталась разорвать оборонительные редуты гостей. "Армейцы" же перешли на контратакующую игру, поскольку ощутимой была потеря футболиста в первом тайме. На 55 минуте одна из атак подопечных Скрипника должна была завершиться пенальти. Прострел Михайличенко в штрафной рукой остановил Бикель, но арбитр не усмотрел нарушения правил.

На 67 минуте серьезно побеспокоил голкипера гостей Леднев. Футболист "Зари", который появился на поле во втором тайме, мощно пробил из-за пределов штрафной. Однако вратарь Черняускас все же отбил мяч.

После 70-й минуты клуб из столицы Болгарии перехватил инициативу и начал создавать моменты у ворот "Зари". Свои моменты имели и луганчане. В частности, на 81 минуте на ударную позицию игрока "Зари" вывели Русина, но тот не сумел переиграть Черняускаса. За мгновение дальний выстрел нанес Хомченовский, но вратарь гостей вновь был на высоте.

На 85 минуте в левый от вратаря "Зари" угол пробил Метков. Никита Шевченко момент удара видел, поэтому парировал коварный удар. На 89 минуте "Зари" удалось выйти вперед. Русин в штрафной ЦСКА удачно оттеснил корпусом соперника и пробил. Мяч с линии выбил защитник. Однако Назарий за мгновение подхватил мяч, снова обыграл защитников и на этот раз забил гол – 1:0.

На радостях Назарий снял футболку и получил за свой поступок вторую желтую карточку, которая стала красной. Таким образом, команды доигрывали матч в равных составах.

"Заря" сумела пройти в плей-офф, победив ЦСКА по сумме двух матчей 2:1. Раунд плей-офф станет финальным в квалификации Лиги Европы. Победители плей-офф сыграют на групповом этапе. Следующий соперник "Зари" определится в матче "Эспаньол" – "Люцерн". Первый матч испанцы выиграли (3:0).

Зоря – ЦСКА – видеообзор матча