"Заря" вырвала яркую победу над "Десной", проигрывая весь матч: видео

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Заря – Десна: обзор, счет, видео голов матча 19.10.2019 – чемпионат Украины
Заря – Десна: результат матча и видео голов / zarya-lugansk.com

11 тур чемпионата Украины 19 октября продолжился в Запорожье матчем "Зари" против "Десны". Хозяевам поля удалось вырвать победу в конце игры.

Заря – Десна 2:1
Голы: Леднев, 81, Юрченко, 85 (п) – Дегтярев, 17

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Обе команды осторожно начали поединок и присматривались друг к другу. Первой так называемую разведку завершила "Десна" и неожиданно открыла счет в противостоянии.

Владислав Калитвинцев исполнил навес в штрафную луганчан. Там навес Владислава замкнул Максим Дегтярев. Нападающий "северян" в падении эффектно переправил мяч в сетку ворот Никиты Шевченко – 1:0.

В первом тайме команды создали крайне мало опасных моментов. За весь тайм только три удара в створ. После перерыва темп игры заметно вырос, но от этого действительно острых моментов не прибавилось.

В конце поединка подопечные Виктора Скрипника сумели перевернуть игру. Сначала массовые атаки "Зари" воплотил в гол Леднев. Юрченко пасом в стиле Хави нашел Леднева в штрафной "Десны". Богдан, избежав офсайда, принял прекрасную разрезную передачу и вколотил мяч в сетку Паста – 1:1.

А через несколько минут "Заря" вообще вышла вперед. Денис Фаворов неуклюже отдал пас на Паста. Русин пошел на перехват, и вратарь сбил Назария в штрафной – пенальти. Удар с отметки реализовал Юрченко.

В оставшееся время "Заря" могла увеличить преимущество. В то же время подопечные Александра Рябоконя так и не провели хотя бы одну содержательную атаку. Благодаря победе "Заря" набрала 19 очков и приблизились к "Динамо" и "Десне", которые имеют по 20 баллов.

Заря – Десна видеообзор матча

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Десна ФК Заря
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