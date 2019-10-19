Заря – Десна: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

В субботу, 19-го сентября, луганская "Заря" принимает черниговскую "Десну" в рамках 11 тура чемпионата Украины. Посмотреть поединок можно по телевидению, онлайн и на сайте Спорт24.

Телетрансляция матча "Заря" – "Десна" в Украине состоится на телеканале УНИАН. Начало игры в Запорожье в 17:00.

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Матч "Заря" – "Десна" можно посмотреть на сайте канала УНИАН по этой ссылке. Также поединок доступен в YouTube на канале Hub Football.

Заря – Десна – онлайн-трансляция

"Десна" в турнирной таблице чемпионата Украины находится на втором месте с 20 очками. В свою очередь луганская команда, набрав 16 баллов, находится на 5 строчке.

Это четвертая встреча этих команд в истории: дважды побеждали луганчане и один раз "северяне".

Обзор матч "Заря" – "Десна" читайте на сайте Спорт24