Заря – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Луганская "Заря" 1-го сентября в Запорожье примет киевское "Динамо". Посмотреть центральный матч 6-го тура УПЛ можно онлайн и по телевидению.

Поединок "Заря" – "Динамо" в чемпионате Украины покажет телеканал "2+2". Начало трансляции в 19:25. Игра начнется в 19:30.

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Посмотреть матч "Заря" – "Динамо" можно на платформе MEGOGO, если оформить подписку "оптимальная". Ее стоимость в месяц сейчас 78 гривен. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

Также матч "Заря" – "Динамо" можно посмотреть на сайте канала "2+2" по ссылке.

В чемпионате Украины "Заря" набрала 10 очков и делит второе место с "Десной". В активе "Динамо" только семь очков и четвертое место в турнирной таблице.

Результат матча "Заря" – "Динамо" читайте на сайте Спорт24.