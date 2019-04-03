Заря – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

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Заря – Динамо: где смотреть онлайн матч УПЛ 2018/2019
Заря – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины / fcdynamo.kiev.ua

Луганская "Заря" и киевское "Динамо" сойдутся в бескомпромиссной борьбе в рамках 23 тура чемпионата Украины. Оба клуба борются за медали, поэтому матч обещает быть горячим. Посмотреть поединок можно будет по телевидению.

Домашние матчи луганской "Зари" в чемпионате Украины транслирует телеканал "2+2". Именно он и покажет матч, который состоится в Запорожье. Стартовый свисток поединка прозвучит в 18:30.

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Стоит отметить, что матчи на канале "2+2" транслируются онлайн. Просмотр – бесплатный и доступный по ссылке.

Матч 23-го тура УПЛ "Заря" – "Динамо" состоится в среду, 3 апреля. Начало – в 18:30.

Команды находятся в верхней части турнирной таблицы. "Динамо" на второй строчке, а "Заря" находится на четвертом месте и борется за бронзовые награды.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо ФК Заря УПЛ
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