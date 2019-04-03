Заря – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

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Заря – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ 2018/19
Зоря – Динамо дивитися онлайн

Луганская "Заря" и киевское "Динамо" первый матч второй части УПЛ сыграют друг против друга. Матч в Запорожье начался в 18:30.

Киевское "Динамо" борется за чемпионство, но отстает от "Шахтера" на 7 очков. А "Заря" среди претендентов на бронзу. Но отстает от третьей "Александрии" на 9 очков. При этом луганчане опережают "Львов" и "Мариуполь" лишь на два очка.

Смотрите видео, как бывший форвард "Динамо" оформил хет-трик в матче против "Бока Хуниорс"

Матч в Запорожье на стадионе "Славутич" начнется в 18:30.

Видеотрансляция матча Заря – Динамо

Київське "Динамо" бореться за чемпіонство, але відстає від "Шахтаря" на 7 очок. Натомість "Зоря" є серед претендентів на бронзу. Але відстає від третьої "Олександрії" на 9 очок. При цьому луганці випереджають "Львів" та "Маріуполь" лише на два очки.

Дивіться відео, як колишній форвард "Динамо" оформив хет-трик у матчі проти "Бока Хуніорс"

Матч у Запоріжжі на стадіоні "Славутич" розпочнеться о 18:30.

Відео трансляція матчу Зоря – Динамо

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо ФК Заря
Источник: 24 Канал
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