Заря – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Луганская "Заря" и киевское "Динамо" первый матч второй части УПЛ сыграют друг против друга. Матч в Запорожье начался в 18:30.

Киевское "Динамо" борется за чемпионство, но отстает от "Шахтера" на 7 очков. А "Заря" среди претендентов на бронзу. Но отстает от третьей "Александрии" на 9 очков. При этом луганчане опережают "Львов" и "Мариуполь" лишь на два очка.

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Матч в Запорожье на стадионе "Славутич" начнется в 18:30.

Видеотрансляция матча Заря – Динамо

Київське "Динамо" бореться за чемпіонство, але відстає від "Шахтаря" на 7 очок. Натомість "Зоря" є серед претендентів на бронзу. Але відстає від третьої "Олександрії" на 9 очок. При цьому луганці випереджають "Львів" та "Маріуполь" лише на два очки.

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Матч у Запоріжжі на стадіоні "Славутич" розпочнеться о 18:30.

Відео трансляція матчу Зоря – Динамо