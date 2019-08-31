Заря – Динамо: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

В центральном матче 6-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" примет киевское "Динамо". Букмекеры оценили шансы команд одержать победу в игре, которая состоится 1 сентября.

Заря – Динамо прогноз на матч

Поединок "Заря" – "Динамо" станет последним для команд перед паузой на международные матчи. До встречи с киевлянами луганчане провели аж 11 матчей за чуть больше, чем месяц. Если результаты "Зари" можно назвать положительными, то у "Динамо" с этим гораздо хуже. Светлым "пятном" для столичного клуба стала только победа за Суперкубок Украины и две победы на старте чемпионата.

После этого "Динамо" проиграло "Брюгге" и вылетело из Лиги чемпионов и уступило "Шахтеру". С новым главным тренером "бело-синие" сенсационно не переиграли "Олимпик" и в четырех матчах лиги набрали только 7 очков. В матче в Запорожье игроки обеих команд будут стараться победить, чтобы в хорошем настроении уйти на международную паузу.

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Прогноз MarathonBet

Коэффициент на победу хозяев немалый – 5. На то, что выиграет "Динамо" – 1,65. Коэффициент на ничью – 3,98.



Прогноз на матч "Заря" – "Динамо"

Специалисты в матче прогнозируют большое количество голов. Коэффициент 1,81 на то, что соперники организуют как минимум 3 мяча. Тотал меньше двух с половиной – 2,04.



Прогноз на количество забитых голов в матче "Заря" – "Динамо"

Прогноз Фаворит Спорт

"Динамо", которому есть что доказывать своим фанатам, является фаворитом противостояния. Эксперты Фаворит Спорт оценили шансы подопечных Алексея Михайличенко одержать победу коэффициентом 1,63. На победу хозяев специалисты дают коэффициент 5,25.

Куда больше шансов у "Зари", по мнению букмекеров, сыграть против "Динамо" вничью. Несмотря на то, что на неделе команда Виктора Скрипника провела матч против "Эспаньола" в Лиге Европы, то ничья в матче с "Динамо" хороший результат. Коэффициент на мировую – 4,05.

Прогноз Pari Match

Последняя встреча в Запорожье между командами выдалась чрезвычайно драматичной. "Динамо" вырвало победу 3:2, хотя проигрывало 2:0. Коэффициент на то, что "Заря" выигрывает хотя бы один тайм – 2,75. Также хороший коэффициент на то, что хозяева поля откроют счет в игре – 2,70.

Эксперты Pari Match дают на то, что "Динамо" не проиграет "Заре" и ТБ 2.5 коэффициент 2,12. Также специалистов уверены, что счет в игре откроют подопечные Алексея Михайличенко. Коэффициент на это – 1,44.

Прогноз 1xbet

Болельщики могут попробовать угадать точный счет противостояния. Обычно матчи между клубами достаточно богаты на голы, поэтому коэффициенты на результативный итог поединка достаточно высоки. Например, победа "Динамо" со счетом 2:1 - коэффициент 7,5.

"Заря" побеждала "Динамо" дома только однажды. В 2013 году луганчане победили 2:0. Коэффициент и такой итог игры – 23. Все же больше шансов, что поединок завершится ничьей. В сентябре 2018-го клубы разошлись в Запорожье ничьей 1:1. Специалисты 1xbet оценили этот результат коэффициентом 7.

Матч шестого тура чемпионата Украины "Заря" – "Динамо" состоится в воскресенье, 1 сентября. Начало игры – в 19:30. Результат матча читайте на сайте Спорт24.