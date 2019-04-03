"Динамо" благодаря камбэку вырвало победу у "Зари" в матче с двумя удалениями: видео

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Заря – Динамо: видео голов, обзор матча УПЛ 2018/19
Заря – Динамо: результат матча и видео голов

Киевское "Динамо" благодаря фантастическому камбэку вдесятером смогло завоевать результативную ничью в матче против луганской "Зари" на выезде.

Заря Динамо 2:2
Голы: Караваев, 32, Белый, 54 – Буяльский, 58, Цыганков, 63, 82 (пен.)
Удаление: Кадар, 54 (Динамо), Белый, 69 (Заря)

В параллельном матче: "Шахтер" минимально победил "Александрию" благодаря голу с пенальти: видео

Первыми открыть счет в матче удалось хозяевам поля. На 32 минуте после подачи в штрафную "Динамо" мяч отлетел к Александру Караваеву, который пробил по воротам Бойко и круглый снаряд влетел в сетку с рикошетом от Кендзеры.

В первом тайме "Динамо" произвели очень плохое впечатление своей игрой. У них нельзя вспомнить ни одного серьезного момента. А вот луганчане были настойчивыми в атаках.

В начале второй половины матча Томаш Кадар заработал вторую желтую карточку и оставил киевлян доигрывать вдесятером. Чем сразу воспользовались луганчане.

На 55 минуте Силас очень мощно выстрелил со штрафного, Денис Бойко отбил мяч перед собой, а на добивании Максим Белый головой послал мяч в угол ворот – 2:0. После этого гола эмоции киевлян были на исходе, и они спровоцировали стычку.

Киевляне не замедлили с ответом и за 5 минут игры смогли сравнять счет. Сначала Виктор Цыганков отдал хорошую передачу на Виталия Буяльского, который с легкостью справился с Зауром Махарадзе. А потом и сам Цыганков забил – фантастическим ударом со штрафного послал мяч точно в девятку ворот.

На 70 минуте автор гола "Зари" Максим Белый также оставил свою команду в меньшинстве из-за грубого фола против Дениса Гармаша.

Тем не менее, на 82 минуте встречи, "Динамо" благодаря пенальти смогло победить в этом матче. Тот же Виктор Цыганков уверенно реализовал 11-метровый удар, пробив точно в правый угол. Этот мяч стал тринадцатым для Виктора в нынешнем розыгрыше УПЛ.

В итоге, "бело-синие" с 53 очками сохранили вторую позицию в турнирной таблице УПЛ. "Заря" рискует потерять 4 место.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо ФК Заря УПЛ
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