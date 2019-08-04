"Заря" не сумела дома обыграть "Днепр-1": видео

Луганская "Заря" после матча в Лиге Европы встретилась с "Днепром-1" в рамках 2-го тура УПЛ. Для команды Виктора Скрипника это был четвертый матч за 11 дней.

Заря – Днепр-1 1:1

Голы: Кочергин, 70 – Когут, 45+3

Три предыдущих матча "Заря" выиграла. Среди них и два матча квалификации Лиги Европы, и прошла в следующий круг, где сыграет против болгарского ЦСКА.

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"Днепр-1" тоже выиграл свой дебютный матч в УПЛ. Поэтому обе команды стремились продолжить свою победную серию. "Заря" с первых минут пошла в атаку. Гости же больше времени защищались, возлагая надежды на опасные контрвыпады. Они хоть и были, но забить ни одной из команд не удалось.

Пока не пошло добавленное к первому тайму время. Арбитр добавил всего две минуты, но позволил "Днепр-1" подать угловой, даже когда это время прошло. Булеца подал с углового, и Когут пробил мощно головой. Шевченко хоть и дотянулся до мяча, но отбить его не сумел.

С начала второго тайма "Заря" бросилась отыгрываться. Возможность сравнять счет имел Юрченко. Громова сбили почти на линии штрафной. Но удар со стандарта пролетел значительно выше ворот.

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И все же свой гол луганчане забили. Кочергин получил пас перед штрафной и мощно пробил низом в угол ворот. Клищук несколько запоздал с прыжком и пропустил гол. И впоследствии он спас свою команду, когда мог забивать Михайличенко.

Видеообзор матча Заря – Днер-1

В итоге ничья, которая стала первой в этом чемпионате. Команды набрали по 4 очка и занимают 4 и 5 место в турнирной таблице.