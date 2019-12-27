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"Заря" хочет подписать футболиста сборной Люксембурга

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Крис Филиппс / ФК "Легия"

Луганская "Заря" проявляет интерес к 25-летнему опорному полузащитнику варшавской "Легии" и сборной Люксембурга Крису Филиппсу.

По информации Zarya.lg, луганчане уже провели переговоры с представителями 25-летнего игрока.

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Контракт Криса с "Легией" рассчитан до 31 декабря текущего года, после чего он получит статус свободного агента и сможет перейти в любой клуб без компенсации.

В то же время полузащитник может еще на один сезон продолжить отношения с "Легией", такой пункт также предусмотрен в его контракте. Но этот вариант будет актуален в том случае, если Филиппс не сможет договориться с новым клубом.

В текущем сезоне Филиппс провел за "Легию" 16 матчей во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро.

На зимний перерыв команда Виктора Скрипника пошла на третьем месте в таблице УПЛ и отстает от идущего вторым Динамо на два очка.

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Спорт ФК Заря
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