"Заря" и "Мариуполь" гарантировали себе место в Лиге Европы

"Заря" и "Мариуполь" досрочно гарантировали себе место в Лиге Европы в следующем сезоне.

У обоих клубов после 30 туров по 40 очков. У "Львова" 34 очка, однако львовяне уступают соперникам по личным встречам.

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"Заря" и "Мариуполь" ни разу в сезоне не уступили "Львову", на их счету были победы и ничьи. В последних двух турах ни луганчане, ни приазовцы не проведут матчей против "Львова".

К слову, 4-я строчка дает право сыграть в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы, а команда, занявшая пятое место, начнет выступления со 2-го квалификационного раунда.

В 30-м туре УПЛ "Александрия" в матче против "Мариуполя" досрочно оформила бронзовые награды чемпионата Украины, а "Львов" и "Заря" разошлись миром.

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