Заря – Эспаньол: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

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Заря – Эспаньол: где смотреть онлайн матч 29 августа 2019 – Лига Европы
Заря – Эспаньол: где смотреть онлайн матч Лиги Европы / zarya-lugansk.com

В четверг, 29 августа, "Заря" в Запорожье примет испанский "Эспаньол". Команды будут бороться за путевку в групповой этап Лиги Европы. Посмотреть поединок можно онлайн и по телевидению.

Матч "Заря" – "Эспаньол" в квалификации Лиги Европы покажет телеканал УНИАН. Начало трансляции в 20:00.

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Посмотреть матч "Заря" – "Эспаньол" можно на платформе MEGOGO, если оформить подписку "оптимальную". Ее стоимость на месяц составляет 78 гривен. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

Также матч "Заря" – "Эспаньол" можно посмотреть на сайте канала УНИАН по ссылке.

В первом матче между командами, который состоялся в Барселоне, луганчане проиграли со счетом 3:1. В первом тайме "Заря" открыла счет, но после перерыва "Эспаньол" сумел трижды огорчить Никиту Шевченко.

Следовательно, "Зари", чтобы пройти в групповой этап нужно победить 2:0, или 3:1, чтобы перевести матч в овертайм. Результат игры в Запорожье – читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФК Заря Лига Европы
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