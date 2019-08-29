Заря – Эспаньол: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

"Заря" в Запорожье 29 августа принимает испанский "Эспаньол" в рамках плей-офф Лиги Европы. Команды будут бороться за путевку в групповой этап. Посмотреть поединок можно по телевидению, а также онлайн на сайте Спорт24.

Телетрансляция матча "Заря" – "Эспаньол" в Украине состоится на телеканале УНИАН. Начало игры – в 20:00.

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Матч "Заря" – "Эспаньол" можно посмотреть на сайте канала УНИАН по этой ссылке.

В первой игре испанский клуб победил "Зарю" со счетом 3:1. Чтобы пройти дальше "Заре" необходимо побеждать со счетом не менее 2:0.

Также благоприятным счетом для "Зари" может быть победа 3:1. Тогда команды сыграют овертайм.

Стартовые составы команд:

Заря: Шевченко, Михайличенко, Чеберко, Абу-Ханн, Тимчик, Иванысеня, Хомченовский, Громов, Леднев, Кочергин, Будковский

Эспаньол: Диего Лопес, Дидак Вила, Калеро, Льюис Лопес, Хави Лопес, Дардер, Марк Рока, Гранеро, Варгас, Феррейра, Мелендо.

Заря – Эспаньол – онлайн-трансляция

Результат матча "Заря" – "Эспаньол" читайте на сайте Спорт24.