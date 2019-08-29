"Заря" расписала яркую ничью с "Эспаньолом" и покинула Лигу Европы: видео

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Заря – Эспаньол: обзор и счет матча 29 августа 2019 – Лига Европы
Заря – Эспаньол: результат матча и видео голов / twitter.com/rcdespanyol

Луганская "Заря" не сумела устроить сенсации и пройти в групповой этап Лиги Европы сезона 2019/2020. Украинскую команду выбил испанский "Эспаньол".

Заря – Эспаньол 2:2

Голы: Леднев, 54, Русин, 78 – Феррейра, 34, Варгас, 62

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На старте поединка "Заря" была заметно активнее. Форварды украинского клуба беспокоили вратаря испанцев, однако тот не допускал ошибок. На 34 минуте гости неожиданно вышли вперед. "Злым гением" для хозяев снова стал Феррейра.

Аргентинец часто забивал "Заре" еще в составе "Шахтера". На этот раз "мужики" упустили нападающего во время углового – 1:0.

Видео гола Феррейры

На старте второго тайма интригу в поединке восстановил Леднев. Талантливый хавбек луганчан мощно прошил Лопеса с дальней дистанции – 1:1. Чтобы перевести игру в овертайм "Заре" нужно было забивать еще дважды.

Видео гола Леднева

Но мечты "Зари" похоронил Варгас. Атакующий полузащитник барселонского клуба получил роскошную передачу от звезды "Эспаньола" Роки. Варгас избежал офсайда и хладнокровно вывел свою команду вперед.

Видео гола Варгаса

Команда Виктора Скрипника не планировала складывать оружие. "Мужики" бились до последнего и достигли своего на 78 минуте. Русин, которого "Динамо" отдало в аренду, снова передал привет киевскому клубу. Нападающий поиздевался над защитниками "Эспаньола" и забил прекрасный гол – 2:2.

Видео гола Русина

Но сыграть вничью с "Эспаньолом" – это единственное, что удалось "Зари" в Запорожье. Луганский клуб не успел вырвать хотя бы победу в игре, но достойно покидает Лигу Европы.

Второй год подряд украинцы вылетают в плей-офф квалификации. "Эспаньол" одолел "Зарю" по сумме двух матчей со счетом 5:3.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Заря Лига Европы
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