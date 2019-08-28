Заря – Эспаньол: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

"Заря" и "Эспаньол" встретятся в Запорожье в рамках ответного матча плей-офф Лиги Европы. Букмекеры оценили шансы команд на победу в матче и проход в групповой этап турнира.

Заря – Эспаньол прогноз на матч

В четверг, 29 августа, "Заря" проведет, возможно, самый важный матч года. Луганчане будут принимать дома "Эспаньол" в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. От результата игры будет зависеть, продолжит ли команда Виктора Скрипника свои выступления в еврокубках или отложит их как минимум до следующего сезона.

В первом матче "Заря" в Барселоне уступила 1:3. Усилиями Кочергина луганчане еще до перерыва вышли вперед, но во втором тайме стали играть на удержание результата и растеряли свое преимущество. Голкипер Шевченко спасал команду как мог, даже потянул пенальти при счете 1:1, но одних его стараний не хватило. Кстати, один из голов за "Эспаньол" забил экс-игрок "Шахтера" Факундо Феррейра.

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Прогноз MarathonBet

Эксперты не видят "Зарю" в групповом раунде Лиги Европы. После поражения в Барселоне со счетом 1:3, луганчане откровенные аутсайдеры на пути к положительному результату двухматчевого противостояния с "Эспаньолом".

Проход "Зари" в следующий раунд оценивают немалым коэффициентом – 8,8. На то, что дальше пройдет "Эспаньол" – 1,69.



Прогноз MarathonBet

Для того, что компенсировать выездное поражение, "Заре" нужно забивать минимум дважды. Такую вероятность оценивают коэффициентом 2,82. "Эспаньол" более полутора – 2,11.

Favorit Sport

Чтобы пройти дальше, "Заре" необходимо побеждать со счетом не менее чем 2:0. Другие варианты менее вероятны, например, выиграть 3:1 и перевести все в овертайм или серию послематчевых пенальти.

Главный тренер команды Виктор Скрипник заявил, что шансы у его команды остаются и что как минимум ему бы не хотелось проигрывать дома перед своими болельщиками, поэтому луганчане постараются хотя бы погромче хлопнуть дверью.

Аналитики Favorit Sport предлагают коэффициент 3,25 на победу "Зари" и 3,30 на ничью (на победу "Эспаньола" – 2,17). Что же касается желаемого для украинских болельщиков счета 2:0, то здесь коэффициент 16,25.

"В Испании мы увидели два абсолютно разных тайма, – говорит лучший бомбардир ЧМ-1994 Олег Саленко. – Если "Заря" снова выдаст такую игру, как и в первой половине матча – шансы у луганчан будут. Другой вопрос, что в прошлый раз команде явно не хватило сил и вряд ли ее кондиции сильно изменились за неделю. Впрочем, всем мы верим в маленькое чудо. Быстрый гол "Зари" все очень изменит, "Эспаньол" это прекрасно понимает и поэтому приедет в Украину бороться в полную силу. Испанцы прекрасно умеют держать мяч, и они постараются не дать "Заре" шансов для атаки. Нас ждет очень напряженный матч".

Прогноз Pari Match

Перед первым матчем на проход "Зари" в групповой этап Лиги Европы букмекеры давали коэффициент 5. Теперь же шансы луганчан гораздо меньше. На то, что "Заря" пройдет "Эспаньол", коэффициент 9,10. Проход испанского клуба – 1,06.

"Заре", чтобы надеяться на победу в двухматчевом противостоянии с "бело-синими", крайне важно забить первыми. Коэффициент на то, что украинцы откроют счет в игре – 2,06. Коэффициент на то, что "Заря" победит и не пропустит – 5.

Поединок "Заря" – "Эспаньол" состоится в четверг, 29 августа. Начало игры в Запорожье – в 20:00. Результат матча читайте на сайте Спорт24.