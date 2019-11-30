"Заря" без проблем разобралась с "Карпатами" в матче УПЛ: видео

30 ноября "Заря" принимала "Карпаты" в 16 туре УПЛ. Хозяева встречи одержали уверенную победу.

Заря – Карпаты 2:0

Гол: Вернидуб, 54, Русин, 87

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В первом тайме "Заря" полностью деклассировала "Карпаты" и имела множество шансов, чтобы забить. Уже на 8-й минуте Михайличенко приблизился к штрафной "Карпат" и пушечным ударом попал в перекладину.

На 34-й минуте тот же Михайличенко выдал отличный пас в штрафную с левого фланга, после чего Кудрик был отправлен на газон ложным замахом, однако решающий удар оказался неточным.

А под конец первого тайма "Карпаты" пробили в перекладину – Бойчук просто улетел в контратаку своей команды, которую завершил обыгрывания защитника с последующим ударом в верхнюю стойку.

Во второй половине матча луганчане все же смогли перенести свое преимущество на табло. На 54-й минуте Леднев точно подал в штрафную с углового на левом фланге, после чего Вернидуб с наскока вколотил мяч в ворота ударом головой – 1:0. Стоит отметить, что футболист забил гол в своем двухсотому матче в УПЛ.

Видео гола Вернидуба

После забитого гола страсти в матче только увеличились и команды начали обмен желтыми карточками – 4 в "Заре" и 2 у "Карпат".

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Под конец игры клуб из Луганска поставил точку в этом матче. Русин прошел за спину Вакуленко, после чего форвард "Зари" завершил ударом по пустым воротам передачу с левого фланга от Кочергина – 2:0

Таким образом, "Заря" благодаря этой победе поднялась на второе место в турнирной таблице УПЛ, до завтра точно обойдя "Динамо". "Карпаты" с 11 очками остаются десятыми.