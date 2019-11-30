Заря – Карпаты: онлайн-трансляция матча УПЛ

В субботу, 30 ноября, луганская "Заря" на своем поле принимает львовские "Карпаты" в 16 туре УПЛ. Онлайн-трансляция матча в материале Спорт24.

Всего в чемпионатах Украины на поле "Зари" соперники встречались уже 17 раз: 10 побед "черно-белых", 5 ничьих и 2 виктории "Карпат". Последний раз "зелено-белые" побеждали в гостях "Зарю" еще 6 марта 2010 года – 2:0.

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Предыдущий приезд львовского клуба на "Славутич-Арену" состоялся 10 ноября прошлого года и завершился победой хозяев (2:1), в составе которых отличились Хомченовский и Гордиенко, а у гостей – Швед. В августе этого года был выезд "Зари" до Львова, и победа после меткого удара Будковского была на стороне подопечных Виктора Скрипника – 1:0.

В Запорожье "Карпаты" на этот раз отправились, имея безвыигрышную серию в чемпионате, которая с 20 сентября продолжается уже 8 матчей подряд: три ничьи и пять поражений. С другой стороны, "Заря" на своем поле не знает поражений в Премьер-лиге пять игр подряд: три виктории и две "мировые".

Заря – Карпаты: онлайн-трансляция матча