Заря – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ

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Заря – Колос: смотреть онлайн матч 9 ноября 2019
Заря – Колос онлайн-трансляция / ФК "Заря"

В воскресенье, 10 ноября, луганская "Заря" на своем поле принимает ковалевский "Колос", Начало матча в 14:00. Онлайн-трансляция на сайте Спорт24.

Телетрансляция матча "Заря" – "Колос" в Украине состоится на телеканале УНИАН. Начало игры в Запорожье в 14:00.

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Матч "Заря" – "Колос" можно посмотреть на сайте канала УНИАН по этой ссылке. Также поединок доступен в YouTube на канале Hub Football.

Заря – Колос онлайн-трансляция матча

"Заря" сейчас занимает четвертую строчку в таблице УПЛ. На два балла впереди от луганчан "Десна" (она свой матч 14 тура уже проиграла) и "Динамо" еще может проиграть). Также нужно не забывать, что в двух очках позади – "Александрия". "Колос" идет восьмым. До топ-6 ковалевцам пока не хватает одной победы.

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Теги: Спорт Футбол
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