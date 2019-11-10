"Заря" победила "Колос" в матче с двумя пенальти и двумя удалениями: видео

Луганская "Заря" в 14-м туре УПЛ обыграла на своем поле "Колос". Эта победа позволила луганчанам подняться на вторую строчку турнирной таблицы.

Заря – Колос 2:0

Голы: Юрченко, 31 (пен), Кочергин, 90+1

Удаление: Гавриш, 55, Морозко, 77 (все – Колос)

Нереализованный пенальти: Волков, 76

Обеим командам надо было побеждать в этом матче. Победа "Зари" в случае поражения "Динамо" в матче против "Шахтера" поднимала бы луганчан на второе место в турнирной таблице. Команда из Ковалевки же стремится вернуться в топ-6, поэтому набранные три очка в этом матче сравняли бы их в турнирной таблице с шестым "Мариуполем".

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Начало матча оказалось довольно боевым. Команды играли на равных, создавали моменты у ворот друг друга. Первыми забить могли гости. На 18 минуте после прострела с фланга Шевченко отбил удар Морозко. Первым на добивании оказался Ореховский, но с нескольких метров отправил мяч выше ворот

Забила же "Заря" на 31-й минуте. Русин получил пас на ход и убегал в штрафную, где его и сбил Гавриш. Арбитр сразу назначил пенальти, а защитнику показал желтую карточку. Пенальти же реализовал Юрченко. Хотя Волынец угадал направление удара.

Концовка тайма отметилась ударом со штрафного от Леднева. Игрок хотел "прошить" стенку, но после рикошета мяч улетел за пределы поля.

Во втором тайме "Заря" могла еще раз претендовать на пенальти, когда Русин снова упал в штрафной площадке. Контакт у нападающего с соперником был, но арбитр не увидел здесь нарушения правил.

Впоследствии "Колос" мог забивать. Команда провела хорошую атаку в пас. На ударную позицию выходил Лысенко, который упал после столкновения с Каменюкой. Однако форвард сумел протолкнуть мяч в последний момент. Шевченко уже не успевал среагировать на этот удар, но вратаря подстраховал Чеберко, который и вынес мяч почти с линии ворот.

После этого "Колос" остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Гавриш.

На 75-й минуте "Колос" мог сравнять счет. Чеберко сбил в штрафной Зозулю, и арбитр назначил пенальти. Пробивать вышел Волков, но Шевченко намертво поймал мяч после его удара низом.

А за мгновение "Колос" остался вдевятером. Морозко выходил в атаку, но потерял мяч и грубо сыграл против Вернидуба, за что и получил красную карточку.

На 85 минуте Будковский мог снимать вопрос о победителе матча. Он получил навес от Михайличенко с фланга, но головой пробил очень неточно. При этом нападающий был без опеки соперника в этом моменте, но воспользоваться как следует моментом не сумел.

Второй гол "Заря" забила уже в компенсированное арбитром время. Леднев дошел до штрафной, но так и не получил возможность для удара. Поэтому он отпасовал на Кочергина, и полузащитник в касание пробил под штангу. Волынец еще пытался добраться до мяча, но так и не сумел.

"Заря" побеждает и поднимается на вторую строчку. ""Колос" же остался на восьмой позиции.