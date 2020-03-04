Заря – Львов: онлайн-трансляция матча УПЛ
Луганская "Заря" играет матч против ПФК "Львов". Матч в Запорожье на стадионе "Славутич" начнется в 17:00 4 марта.
Матч "Заря" – "Львов" по телевидению покажет канал УНИАН. Онлайн же его можно будет посмотреть на youtube-канале Football Hub.
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Онлайн-трансляция матча Заря – Львов
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