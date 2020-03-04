Заря – Львов: онлайн-трансляция матча УПЛ

Луганская "Заря" играет матч против ПФК "Львов". Матч в Запорожье на стадионе "Славутич" начнется в 17:00 4 марта.

Матч "Заря" – "Львов" по телевидению покажет канал УНИАН. Онлайн же его можно будет посмотреть на youtube-канале Football Hub. К слову: "Мариуполь" разгромил "Ворсклу" и увеличил шансы попасть в топ-6: видео Онлайн-трансляция матча Заря – Львов