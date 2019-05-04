"Заря" уступил "Мариуполю" на собственном поле: видео

29 Читати новину українською
Заря - Мариуполь: счет и видео голов матча - 4 мая 2019 - УПЛ
Заря – Мариуполь: результат матча и видео гола / ФК "Заря"

Луганская "Заря", которая активно борется за третье место, принимала пятый "Мариуполь". Команды разделяло 5 очков. Поэтому обеим командам нужно было побеждать, чтобы увеличить свои шансы на попадание в еврокубки на следующий сезон.

Зоря – Мариуполь 0:1
Гол: Фомин, 34

Команды не слишком активно начали матч. Было много ошибок со стороны футболистов с обеих сторон. Поэтому в начале игры обошлось без острых моментов.

Читайте также: Селезнев рассказал, каким клубам из Испании и Англии отказал

Наиболее опасная возможность у "Зари" в первом тайме возникла тогда, когда Будковский должен был в касание замыкать прострел с фланга. Но нападающий с метра не сумел попасть по мячу.

Зато как следует реализовывать моменты показали два форварда "Мариуполя". Зубков получил заброс с центра поля, воспользовавшись ошибкой игроков защиты "Зари", и отдал прострел на Фомина. Нападающий в касание отправил мяч в угол ворот соперника.

Значительно активнее получился второй тайм. И там "Заря" имела несколько возможностей, чтобы сравнять счет. Иванович, который вышел на замену, упустил два случая. Сначала он пробил в дальний угол, но не попал. А в одну из атак мяч отлетел к нему в штрафной. Но пробить голкипера "Мариуполя" Гальчука он так и не сумел.

А вы видели это видео? Малиновский сделал себе подарок на день рождения, забив за "Генк"

До конца матча команды еще обменялись несколькими острыми выпадами. Но голов на "Славутич арене" больше не было забито.

"Мариуполь" минимально побеждает и сокращает отставание от "Зари". Команда отрывается от "Львова", который на шестой строчке. "Заря" же теряет возможность приблизиться к третьей "Александрии".

blog_ava
Парубий и Зеленский встретятся с лидерами фракций: обсудят дату инаугурации
сегодня
625
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Заря ФК Мариуполь
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Динамо – Александрия: онлайн-трансляция матча
сегодня 16:51 Динамо – Александрия: онлайн-трансляция матча
52
"Заря" уступил "Мариуполю" на собственном поле: видео
сегодня 16:08 "Заря" уступил "Мариуполю" на собственном поле: видео
29
Обидчик украинца чуть не подрался на дуэли взглядов перед чемпионским боем: видео
сегодня 13:36 Обидчик украинца чуть не подрался на дуэли взглядов перед чемпионским боем: видео
96
Эффектный удар в падении Стаховского в финале попал в лучшие моменты апреля: видео
сегодня 12:28 Эффектный удар в падении Стаховского в финале попал в лучшие моменты апреля: видео
50
Малиновский сделал себе подарок на день рождения, забив за "Генк": видео
сегодня 10:55 Малиновский сделал себе подарок на день рождения, забив за "Генк": видео
59
Новости
Больше новостей
Залиште відгук