"Заря" уступил "Мариуполю" на собственном поле: видео

Луганская "Заря", которая активно борется за третье место, принимала пятый "Мариуполь". Команды разделяло 5 очков. Поэтому обеим командам нужно было побеждать, чтобы увеличить свои шансы на попадание в еврокубки на следующий сезон.

Зоря – Мариуполь 0:1

Гол: Фомин, 34

Команды не слишком активно начали матч. Было много ошибок со стороны футболистов с обеих сторон. Поэтому в начале игры обошлось без острых моментов.

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Наиболее опасная возможность у "Зари" в первом тайме возникла тогда, когда Будковский должен был в касание замыкать прострел с фланга. Но нападающий с метра не сумел попасть по мячу.

Зато как следует реализовывать моменты показали два форварда "Мариуполя". Зубков получил заброс с центра поля, воспользовавшись ошибкой игроков защиты "Зари", и отдал прострел на Фомина. Нападающий в касание отправил мяч в угол ворот соперника.

Значительно активнее получился второй тайм. И там "Заря" имела несколько возможностей, чтобы сравнять счет. Иванович, который вышел на замену, упустил два случая. Сначала он пробил в дальний угол, но не попал. А в одну из атак мяч отлетел к нему в штрафной. Но пробить голкипера "Мариуполя" Гальчука он так и не сумел.

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До конца матча команды еще обменялись несколькими острыми выпадами. Но голов на "Славутич арене" больше не было забито.

"Мариуполь" минимально побеждает и сокращает отставание от "Зари". Команда отрывается от "Львова", который на шестой строчке. "Заря" же теряет возможность приблизиться к третьей "Александрии".