Заря – Мариуполь: онлайн-трансляция матча
Луганская "Заря" в 27 туре УПЛ играет против "Мариуполя". Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.
Перед этим матчем "Заря" занимает четвертое место, что дает право на попадание в квалификацию Лиги Европы на следующий сезон. "Мариуполь" пока пятый. Пока это место не гарантирует еврокубки. Все потому, что пятой командой в еврокубках может стать "Ингулец" первой лиги, если он победит "Шахтер" в финале Кубка Украины.
К слову Если обыграем "Шахтер", найду ресурсы, чтобы построить стадион, – президент "Ингула"
Пока же "Заря" опережает "Мариуполь" на 5 очков.
Онлайн-трансляция матча Заря – Мариуполь
Источник: 24 канал
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