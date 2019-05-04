Заря – Мариуполь: онлайн-трансляция матча

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Заря - Мариуполь смотреть онлайн - трансляция матча 4 мая 2019 - УПЛ
Заря – Мариуполь: онлайн-трансляция матча / ФК "Зоря"

Луганская "Заря" в 27 туре УПЛ играет против "Мариуполя". Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

Перед этим матчем "Заря" занимает четвертое место, что дает право на попадание в квалификацию Лиги Европы на следующий сезон. "Мариуполь" пока пятый. Пока это место не гарантирует еврокубки. Все потому, что пятой командой в еврокубках может стать "Ингулец" первой лиги, если он победит "Шахтер" в финале Кубка Украины.

К слову Если обыграем "Шахтер", найду ресурсы, чтобы построить стадион, – президент "Ингула"

Пока же "Заря" опережает "Мариуполь" на 5 очков.

Онлайн-трансляция матча Заря – Мариуполь

 

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Мариуполь ФК Заря
Источник: 24 канал
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