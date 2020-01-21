"Заря" неожиданно сменила спарринг-партнера за день до матча
Луганская "Заря" объявила об изменениях в расписании товарищеских матчей на первом тренировочном сборе.
Накануне сообщалось, что встреча с боснийским "Челиком", запланированная на 22 января, была отменена. Впрочем, луганчане недолго искали нового спарринг-партнера.
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21 января официальный сайт ФК "Заря" сообщил о достигнутой договоренности с клубом "Нефтчи", представителем высшего дивизиона Кыргызстана.
Матч "Заря" – "Нефтчи" пройдет 22 января. Начало – в 9:30 (время – киевское).
По поводу вечерней встречи с "ЛКС Лодзь" все остается без изменений. Начнется она в 15 часов по турецкому, и в 14 часов, соответственно, по украинскому времени.
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