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"Заря" неожиданно сменила спарринг-партнера за день до матча

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"Заря" сменила спарринг-партнера / Footboom

Луганская "Заря" объявила об изменениях в расписании товарищеских матчей на первом тренировочном сборе.

Накануне сообщалось, что встреча с боснийским "Челиком", запланированная на 22 января, была отменена. Впрочем, луганчане недолго искали нового спарринг-партнера.

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21 января официальный сайт ФК "Заря" сообщил о достигнутой договоренности с клубом "Нефтчи", представителем высшего дивизиона Кыргызстана.

Матч "Заря" – "Нефтчи" пройдет 22 января. Начало – в 9:30 (время – киевское).

По поводу вечерней встречи с "ЛКС Лодзь" все остается без изменений. Начнется она в 15 часов по турецкому, и в 14 часов, соответственно, по украинскому времени.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт ФК Заря Футбол
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