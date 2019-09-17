"Заря" несколько месяцев искала нового тренера у меня за спиной, – Юрий Вернидуб

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Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб / ФК "Заря"

Бывший главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб рассказал о расставании с луганским клубом, где во главе первой команды по итогам сезона его сменил Виктор Скрипник.

Специалист убежден, что клуб давно искал нового тренера у него за спиной.

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Впервые вопрос отставки назрел еще в 2017 году, когда мы выиграли бронзовые награды. Не стану вдаваться в подробности, но возникла конфликтная ситуация. Много обещали, но ничего не выполнили. Все сделали вид, что третье место – это обычное дело. Тогда впервые появилось желание уйти. Жаль, что не ушел. Как раз истекал срок соглашения. Это будет уроком на всю жизнь.

Второй момент, когда не прошли в группу Лиги Европы. Опять возник конфликт. Я знаю, что у меня за спиной два-три месяца искали нового тренера. Было бы правильно сказать: "Юрий Николаевич, вы устали, доведите чемпионат до финиша, а затем жмем руки и расходимся. Это было бы гораздо правильнее, чем искать какие-то причины и черных кошек в темной комнате",
– рассказал Вернидуб в интервью UA-Football.

Вернидуб был главным тренером "Зари" в период 2011-19 годов, за это время луганский клуб под его руководством становился бронзовым призером чемпионата Украины (2017) и доходил до финала Кубка Украины (2016).

После первых 7 туров нового сезона подопечные Скрипника занимают четвёртое место в турнирной таблице и сыграют с "Мариуполем" в субботу, 21 сентября.

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Теги: Спорт Новости Спорта ФК Заря Теннис
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