"Заря" объявила о подписании второго в истории УПЛ японца

Луганская "Заря" подписала японского полузащитника Ицуки Урату, который был на просмотре в клубе.

Как сообщает официальный сайт "Зари", контракт рассчитан на три года.

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22-летний Урата находился на просмотре во время турецких сборов "Зари" этой зимой, однако, получив травму, игрок покинул команду и снова присоединился к клубу только по прилету команды в Украину.

Урата играл за молодежные сборные Японии всех возрастов. Предыдущим клубом Ицуки была "Гираванс Кутакуши".

Отметим, что Урата стал вторым японцем в истории чемпионатов Украины. Первым представителем этой страны в украинском футболе был Ясухиро Като, который был заявлен за "Говерлу" в Первой лиге.

К слову, трансферное окно в Украине закрылось 1 марта. Японец перешел в "Зарю" на правах свободного агента.

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