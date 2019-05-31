"Заря" официально осталась без главного тренера: названа возможная замена
Луганская "Заря", которая завершила чемпионат на пятом месте и завоевала путевку в квалификацию Лиги Европы, объявила об отставке главного тренера команды Юрия Вернидуба.
Такое решение было принято утром 31 мая по итогам разговора 53-летнего специалиста с президентом луганского клуба Евгением Геллером.
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Вернидуб несколько раз в течение последних сезонов намекал на уход с тренерской должности. Однако в итоге он оставался работать с Зарей.
По информации Footboom, новым главным тренером "Зари" может быть назначен Роман Санжар. Вероятность такого назначения оценивается высоко.
40-летний специалист ранее работал только в «Олимпике», который выводил в квалификацию Лиги Европы.
Вернидуб в ноябре 2011 года стал исполняющим обязанности главного тренера луганского клуба, а с 2 мая 2012-го работал без приставки и.о.
Под руководством украинского тренера команда становилась бронзовым призером чемпионата Украины, играла в групповом этапе Лиги Европы и доходила до финала Кубка Украины.
В сезоне 2018/19 "Заря" финишировала 5-й в турнирной таблице УПЛ, уступив в последнем туре "Мариуполю", который в итоге стал 4-м.
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