"Заря" официально осталась без главного тренера: названа возможная замена

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Юрий Вернидуб покинул "Зарю"
Юрий Вернидуб покинул "Зарю" / ФК "Заря"

Луганская "Заря", которая завершила чемпионат на пятом месте и завоевала путевку в квалификацию Лиги Европы, объявила об отставке главного тренера команды Юрия Вернидуба.

Такое решение было принято утром 31 мая по итогам разговора 53-летнего специалиста с президентом луганского клуба Евгением Геллером.

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Вернидуб несколько раз в течение последних сезонов намекал на уход с тренерской должности. Однако в итоге он оставался работать с Зарей.

По информации Footboom, новым главным тренером "Зари" может быть назначен Роман Санжар. Вероятность такого назначения оценивается высоко.

40-летний специалист ранее работал только в «Олимпике», который выводил в квалификацию Лиги Европы.

Вернидуб в ноябре 2011 года стал исполняющим обязанности главного тренера луганского клуба, а с 2 мая 2012-го работал без приставки и.о.

Под руководством украинского тренера команда становилась бронзовым призером чемпионата Украины, играла в групповом этапе Лиги Европы и доходила до финала Кубка Украины.

В сезоне 2018/19 "Заря" финишировала 5-й в турнирной таблице УПЛ, уступив в последнем туре "Мариуполю", который в итоге стал 4-м.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Заря
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