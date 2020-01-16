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"Заря" официально усилилась футболистом сборной Хорватии

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"Заря" официально усилилась футболистом сборной Хорватии / zarya-lugansk.com

Хорватский футболист Ловро Цвек стал игроком луганской "Зари". Контракт рассчитан на два с половиной года.

Как сообщает сайт "Зари", Ловро уже присоединился к команде на сборах.

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Новый футболист "Зари" может выступать на позиции опорного полузащитника, а также сыграть в полузащите справа.

Ловро перешел в "Зарю" из словацкого клуба "Сеница". Условия перехода "Заря" пока не сообщает.

Цвек также выступал за словенские клубы: "Целе", "Заврч", "Алюминий". Кроме того, был привлечен в состав сборной Хорватии U-20, где провел две игры.

В "Заре" Ловро будет играть под 4-м номером.

Трансферные новости "Зари"

  • Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о трансферах луганского клуба зимой. Команду покинут несколько футболистов, однако будут и новички.
  • По информации СМИ, донецкий "Шахтер" может усилить левый фланг обороны. "Горняки" заинтересованы в приобретении Богдана Михайличенко из "Зари".
  • "Заря" перед возобновлением сезона потеряла нападающего. Назарий Русин, выступавший за луганчан в аренде, вернулся в "Динамо".
  • В то же время в "Динамо" опровергли слухи об интересе к лидеру "Зари" Дмитрию Иванисене.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы ФК Заря
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