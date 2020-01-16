"Заря" официально усилилась футболистом сборной Хорватии
Хорватский футболист Ловро Цвек стал игроком луганской "Зари". Контракт рассчитан на два с половиной года.
Как сообщает сайт "Зари", Ловро уже присоединился к команде на сборах.
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Новый футболист "Зари" может выступать на позиции опорного полузащитника, а также сыграть в полузащите справа.
Ловро перешел в "Зарю" из словацкого клуба "Сеница". Условия перехода "Заря" пока не сообщает.
Цвек также выступал за словенские клубы: "Целе", "Заврч", "Алюминий". Кроме того, был привлечен в состав сборной Хорватии U-20, где провел две игры.
В "Заре" Ловро будет играть под 4-м номером.
Трансферные новости "Зари"
- Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о трансферах луганского клуба зимой. Команду покинут несколько футболистов, однако будут и новички.
- По информации СМИ, донецкий "Шахтер" может усилить левый фланг обороны. "Горняки" заинтересованы в приобретении Богдана Михайличенко из "Зари".
- "Заря" перед возобновлением сезона потеряла нападающего. Назарий Русин, выступавший за луганчан в аренде, вернулся в "Динамо".
- В то же время в "Динамо" опровергли слухи об интересе к лидеру "Зари" Дмитрию Иванисене.
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