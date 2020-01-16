"Заря" официально усилилась футболистом сборной Хорватии

Хорватский футболист Ловро Цвек стал игроком луганской "Зари". Контракт рассчитан на два с половиной года.

Как сообщает сайт "Зари", Ловро уже присоединился к команде на сборах.

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Новый футболист "Зари" может выступать на позиции опорного полузащитника, а также сыграть в полузащите справа.

Ловро перешел в "Зарю" из словацкого клуба "Сеница". Условия перехода "Заря" пока не сообщает.

Цвек также выступал за словенские клубы: "Целе", "Заврч", "Алюминий". Кроме того, был привлечен в состав сборной Хорватии U-20, где провел две игры.

В "Заре" Ловро будет играть под 4-м номером.

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