Заря – Олимпик: онлайн-трансляция матча УПЛ

1 марта "Заря" на своем поле принимает "Олимпик" в 20 туре украинской Премьер-лиги. Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

Матч с луганчанами в первом круге закончился катастрофой для донецкого клуба: на поле стадиона "Динамо" имени В. Лобановского "Заря" обыграла соперников со счетом 5:0. Дублем в той встрече отметился Русин, еще по голу забили Юрченко, Леднев и Кабаев, а "олимпийцы" в первом тайме остались в меньшинстве после удаления Ксёнза.

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Но "Олимпик" нельзя назвать удобным оппонентом для "черно-белых". До вышеупомянутого фиаско дончане не проигрывали "Заре" четыре матча – 3 ничьи и 1 победа.

Заря – Олимпик: онлайн-трансляция