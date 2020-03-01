Заря – Олимпик: онлайн-трансляция матча УПЛ
1 марта "Заря" на своем поле принимает "Олимпик" в 20 туре украинской Премьер-лиги. Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.
Матч с луганчанами в первом круге закончился катастрофой для донецкого клуба: на поле стадиона "Динамо" имени В. Лобановского "Заря" обыграла соперников со счетом 5:0. Дублем в той встрече отметился Русин, еще по голу забили Юрченко, Леднев и Кабаев, а "олимпийцы" в первом тайме остались в меньшинстве после удаления Ксёнза.
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Но "Олимпик" нельзя назвать удобным оппонентом для "черно-белых". До вышеупомянутого фиаско дончане не проигрывали "Заре" четыре матча – 3 ничьи и 1 победа.
Заря – Олимпик: онлайн-трансляция
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