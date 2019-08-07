"Заря" отправилась на матч Лиги Европы без лидера: стала известна причина

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Артем Громов пропустит матч с ЦСКА
Артем Громов пропустит матч с ЦСКА / Фото из открытых источников

Нападающий "Зари" Артем Громов пропустит матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы с софийским ЦСКА.

Как сообщает Football.ua, всему виной травма. Артем получил надрыв связки голеностопа. Предварительно, на восстановление футболисту понадобится от трех до четырех недель.

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К слову, всего на выездной матч с ЦСКА Виктор Скрипник взял 20 игроков.

Вратари: Никита Шевченко, Никола Василий.

Защитники: Йоэль Абу-Ханна, Никита Каменюка, Богдан Михайличенко, Евгений Чеберко, Александр Тимчик, Виталий Вернидуб.

Полузащитники: Дмитрий Иванисеня, Игорь Чайковский, Леван Арвеладзе, Егор Шалфеев, Богдан Леднев, Максим Лунев, Владислав Кабаев, Владислав Кочергин, Владлен Юрченко, Дмитрий Хомченовский.

Нападающие: Филипп Будковский, Назарий Русин.

В четверг, 8 августа, "Заря" сыграет с софийским ЦСКА первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы. Встреча начнется в 20:30.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы ФК Заря
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