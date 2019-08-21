"Заря" отправилась в Барселону на матч с "Эспаньолом" в Лиге Европы: кто полетел с командой

В среду, 21 августа, чартерный рейс с делегацией луганской "Зари" отправился в Испанию на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором встретится с "Эспаньолом".

На матч в плей-офф квалификации Лиги Европы в Испании главный тренер "Зари" Виктор Скрипник взял 20 футболистов. Среди них и защитник Джоэль Абу Ханна, который потерял сознание во время предыдущего матча Лиги Европы против болгарского ЦСКА. Как это было: Игрок "Зари" потерял сознание после столкновения, его вынесли с поля на носилках Список игроков "Зари", которые полетели в Испанию: Вратари: Никита Шевченко, Заури Махарадзе, Никола Василь

Защитники: Джоэль Абу Ханна, Никита Каменюка, Богдан Михайличенко, Александр Тимчик, Максим Белый,

Полузащитники: Леван Арвеладзе, Евгений Чеберко, Владлен Юрченко, Дмитрий Хомченовский, Дмитрий Иванисеня

Форварды: Филипп Будковский, Владислав Кабаев, Богдан Леднев, Максим Лунев, Артем Громов, Владислав Кочергин, Назарий Русин. Читайте также: Экс-форвард "Шахтера" и звездный опорник Рока: что известно об "Эспаньоле", с которым сыграет "Заря" Вечером в среду команду ждет тренировка на стадионе RCDE. В четверг, 22 августа, матч "Эспаньол" – "Заря" начнется в 22:00. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.