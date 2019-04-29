"Заря" победила "Александрию" и приблизилась к третьему месту в УПЛ: видео

В рамках 26 тура украинской Премьер-лиги "Александрия" принимала "Зарю". Гости одержали победу со счетом 2:0.

Александрия – Заря 0:2

Голы: Громов, 41, 63

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Героем центрального матча тура стал Артем Громов – в первом тайме воспитанник "Ворсклы" замкнул подачу Леднева с правого фланга, а после перерыва в контратаке получил передачу от Хомченовского и в ближнем бою технично переиграл Панькова.

"Александрия" свой главный момент в матче упустила перед первым голом, когда Лучкевич вышел на ударную позицию, но пробил прямо во вратаря.

После этой победы "Заря" набрала 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Луганский клуб еще сохраняет шансы на то, чтобы догнать "Александрию", в которой – 47 очков и третья позиция, и завоевать бронзовые медали. Кроме того, "Заря" на 5 очков оторвалась от "Мариуполя", который занимает пятую строчку.

Видео голов и обзор матча Александрия – Заря

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